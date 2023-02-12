Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol, Ağrı’ya gelen depremzedelerle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol, Ağrı’ya gelen depremzedelerle bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Hatay’dan Ağrı’ya gelen 6 kişilik Güner ailesi Vali Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol tarafından ziyaret edildi. Kızılay tarafından aileye psikososyal ve ayni yardımın yanı sıra Ağrı Valiliği tarafından nakdi destek sağlanacak.