Ağrı Valiliği himayelerinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında Ağrı genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ‘‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ protokolü imzalandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında Ağrı genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ‘‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ protokolü imzalandı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Sunny Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Sunny Elektronik A.Ş Ar-Ge Merkezi Teknoloji ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı Baki Onur Gür ve Sunny Elektronik A.Ş. Pazarlama Direktörü Melike Oğuz katıldı.

Protokol çerçevesinde düzenlenecek olan yarışma ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilginin artırması ve mesleki becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

‘‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ sonucunda 1.’ye 75.000, 2’ye 50.000 ve 3’üncüye 25.000 TL ödülün verileceği yarışma ön eleme ve final etabı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ön elemede başarılı olan tüm okulların malzeme ihtiyaçları Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından karşılanacak.