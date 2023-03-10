Ağrı’nın zirvesinde teknoloji Yarışması’nın ön elemesi tamamlandı. 68 grubun katıldığı ön elemede final etabına projesini başarıyla tamamlayan 20 okul kaldı.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında il genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ‘‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ ön eleme turu tamamlandı. Sunny Teknoloji Arge Merkezi Genel Müdürü Baki Onur Gür, Sunny Elektronik A.Ş Pazarlama Direktörü Melike Oğuz, Sunny Teknoloji Arge Merkezi Yazılım Mühendisi İbrahim İnce, Sunny Teknoloji Arge Merkezi Yazılım Mühendisi Gökçe Kaya, Sunny Teknoloji Arge Merkezi Donanım Mühendisi Murat Ulusoy, İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Okucu, İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Mehdi Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticisi Şevket Kotan, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Mehmet Tosun’un Jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya 68 grup katıldı. Labirent Robot Yarışması kapsamında tasarlanacak olan robotun mekanik tasarımı hakkında detaylı proje planını jüri üyelerine sunan ortaokul ve lise öğrencileri finale kalmak için büyük çaba gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilginin artırması ve mesleki becerilerini geliştirilmesi amaçlanan yarışmanın büyük finali mayıs ayında gerçekleştirilecek. 1’ye 75.000, 2’ye 50.000 ve 3’üncüye 25.000 TL ödülün verileceği Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışmasının ön elemesi sonucu finale kalan 20 okulun malzeme ihtiyaçları Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından karşılanacak.