Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında "Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ ilk değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında "Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ ilk değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında il genelindeki lise öğrencilerine yönelik ’’Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçelerden projeden sorumlu şube müdürleri ve ilçe genelindeki tüm lise müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Kökrek, toplantının başarılı bir şekilde neticelenmesi sonucu elde edilecek kazanımları anlattı. Çok önemli bir proje olduğunu ve herkesin el birliğiyle bu projeye gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Kökrek, "İl genelindeki tüm lise öğrencileri yarışmaya katılacaktır. Yarışma ile öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilginin artırması ve mesleki becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Birinciye 75 bin lira, ikinciye 50 bin lira ve üçüncüye 25 bin lira ödülün verileceği yarışma ön eleme ve final etabı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ön elemede başarılı olan okulların malzeme ihtiyaçlarının tamamı Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından karşılanacaktır" dedi.

Toplantıda, proje ile ilgili Şube Müdürü Mehmet Özmüş tarafından sunum yapıldı. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.