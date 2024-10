Ağrı’nın tek kadın futbol takımı olan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde tüm kız çocuklarına örnek olmak amacıyla il protokolüyle beraber yeşil sahada maç yaptı.

Ağrı’da, kız çocuklarının her alanda olduğu gibi futbolda da olabileceklerini göstermek amacıyla kurulan Ağrı’nın tek kadın futbol takımı olan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeşil sahalarda elde ettikleri başarılarının yanı sıra kız çocuklarına da örnek olmak amacıyla çeşitli etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Bu doğrultuda “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokol üyeleriyle beraber sahaya çıkıp ter döken kızlar, hayallerinin peşinde koşmak isteyen her kız çocuğu için umut oluyor.

Eşi Neslihan Gül Koç ile beraber sık sık kadın futbol takımıyla bir araya gelen Vali Mustafa Koç, yine eşiyle beraber geldikleri hazırlık maçında bölgenin şartlarından dolayı kız çocuklarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamak için bir araya geldik. Varlıklarıyla hayatımıza güzellik katan, ailelerimizin, ocaklarımızın süsü olan kız çocuklarımız her şeyin en iyisine layıklar. Sadece kız çocuklarımızın gününü kutlamak değil, onların hedeflerini gerçekleştirmek için, onları desteklemek için, onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek ve toplumda da dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak için böyle bir organizasyon yaptık. Biz bütün yavrularımıza hassasiyet gösteriyoruz. Bölgemizin özellikleri itibariyle kız çocuklarına ayrı bir önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yanımızda da bu hayallerini gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla yola çıkmış kız çocuklarımız var. Geçtiğimiz sene büyük bir başarı örneği göstererek kadın futbol takımı olarak 2. Lig’e çıktılar. Biz o zaman da gurur duyduk, şimdi de gurur duyuyoruz. Bugün de bu özel gün münasebetiyle ilimiz protokolüyle birlikte bir gösteri maçı yapacağız. Biz inşallah her zaman bu yavrularımızla beraber her bir hayalini gerçekleştirmek için, hayalinin peşinden koşan bütün kız çocuklarımızı hem devletimizin imkanlarıyla hem de Ağrı olarak desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.