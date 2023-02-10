Ağrı’da okul idarecileri, öğretmen, personel ve velilerden toplanan yardım malzemeleri Kahramanmaraş’a gönderildi.

Ağrı’da okul idarecileri, öğretmen, personel ve velilerden toplanan yardım malzemeleri Kahramanmaraş’a gönderildi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul idarecileri öğretmen, personel ve velilerden gelen kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri; Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde topladı. Toplanan yardımlar yine öğretmenler, usta öğreticiler ve personel tarafından tıra yüklenerek Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.