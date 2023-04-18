Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesi yetim çocuklara bayramlık kıyafet sürprizi yaptı.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, her yıl yetimler için yaptığı bayramlık kıyafet sürprizini bu yılda yerine getirdi. Kızılay’ın belirlediği giyim mağazasına yakınlarıyla gelen çocuklar, istedikleri kıyafetleri gönüllerince seçerek aldı.

Ramazan Bayramı öncesi Ağrılı 100 yetim çocuğu sevindirdiklerini ifade eden Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Bayram dönemlerinde yetim çocuklarımıza daha büyük bir önem veriyoruz, bizler onların yeryüzünün kutlu emanetleri olduğunu bilerek onların sürekli yanlarında olmaya, onların neşesine ortak olmaya çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde çocuklarımızı araç ile evlerinden alıp mağazaya getirdik, kendileri gönüllerince giyindiler. Giyimleri hayırseverlerimiz karşıladılar. Yardımlar için hayırsever bağışçılarımıza çocuklar adına teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça çocuklarımızın yüreğine dokunmuş oluyoruz. Meseleye sadece maddi olarak bakmıyoruz, bu yetim çocukların yanında olarak bir nebze de olsa yalnızlıklarını azaltmış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.