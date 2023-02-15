Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından, Ağrı’da bulunan meslek liseleri depremzedelere destek olmak için soba ve hijyen malzemeleri üretiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından, Ağrı’da bulunan meslek liseleri depremzedelere destek olmak için soba ve hijyen malzemeleri üretiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Bu nedenle depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri varillerden soba üreterek deprem bölgesine gönderirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise sıvı sabun ve benzeri hijyen malzemeleri üreterek afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıyor. Yaşanan afet nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren öğrenciler, afetzedeler için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremzedeler için gerekli yardımlara hazır olduklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya atölyesindeyiz. Burada günlük 3 ton sıvı sabun ve diğer ürünlerden de günlük 6 ton işleme kapasitesine sahip bir tesis burası. Burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hijyen ihtiyaçlarını gidermek üzere burada üretim gerçekleştiriyorlar. Biz bütün gücümüzle sonuna kadar tüm ülkemizin hizmetindeyiz. Aynı zamanda Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de soba üretimi gerçekleştiriyor. Günlük 200 adet civarında soba üretiyoruz ve deprem bölgesindeki illerimize gönderiyoruz. Depremin ilk anından itibaren Milli Eğitim olarak Ağrı Valiliği koordinesinde su, ekmek ve diğer gıda ürünlerini deprem bölgesine ulaştırdık. Şu an da sıvı sabun gibi hijyen malzemelerine acil ihtiyaç olduğu talimatı geldi. Bizler de bu ürünleri hızlı bir şekilde üretiyoruz. AFAD’a teslim ediyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha bu tür felaketleri ülkemize göstermesin inşallah" ifadelerine yer verdi.