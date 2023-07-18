Ağrı Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Merkezimde Bu Yaz”projesi kapsamında, Ağrı merkez mahallelerdekiKur’an kurslarına katılanöğrencilerin, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Gençlik merkezlerine uzak mahallelerdeki öğrencilerin, çeşitli etkinliklerden yararlanmasının amaçlandığı proje kapsamında, Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kur’an kursu ve camilere gidiyor.

Kur’an-ı Kerimeğitiminin yanında, gönüllü eğitmenler eşliğinde sportif ve sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler, Kur’an kursu sonrasında gönüllerince eğleniyor.

Proje kapsamında gönüllüler, Ulu Camii Kur’an kurslarında eğitim gören 100 öğrenciyle, bir araya geldi.

Kurulan oyun parkurunda sportif faaliyetler gerçekleştiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Oyun sonunda öğrencilere çikolata ikram edildi.

Kur’an kursuna gelen tüm öğrencilere dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’in öğretildiğini ifade eden Gençlik Lideri Cihangir Aslan, "Aynı zamanda öğrencilerimizin sıkılmasın diye Ağrı Gençlik Merkezi olarak sportif etkinlikler düzenliyoruz.

Bu etkinlikler öğrencilerimizin çok hoşuna gidiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kur’an kursuna gelen öğrenciler ise yapılan etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, Ağrı Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.