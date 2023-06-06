Ağrı İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için "Yıl Sonu Etkinliği" düzenlendi.

Yıl boyunca kursta eğitim gören minikler, yıl sonu etkinliğinde Kur’an okuyup ilahiler seslendirdi.

Gençlik Spor Bakanlığı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program miniklerin Kur’an tilaveti ile başladı.

Çocukların coşkusuna ortak olan Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, "4-6 yaş kurslarımızda 4 yaşından itibaren çocuklarımızı eğitmeye başlıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle ne kadar çok çocuğumuzu eğitirsek geleceğimiz de bir o kadar güçlenir. Çünkü bu çocuklarımızla beraber on yıl sonrasının toplumunu inşa ediyoruz. On yıl sonrasının gençlerinden şikayetçi olmamak için şimdiden evlatlarımızı değerlerimizle eğitmemiz gerekiyor. Bu nedenle hayati bir görev ifa eden 4-6 yaş gurubu Kur’an kurslarımızın sayısını arttırmak için daha çok çalışmalıyız." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.