Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem bölgesindeki çocuklar için kendi elleriyle oyuncak üretiyor

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem bölgesindeki çocuklar için kendi elleriyle oyuncak üretiyor

Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öncülüğünde yapılan oyuncaklar ve bebekler ile velilerin bağışta bulundukları oyuncaklar, birlikte paketlenip deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

"Bir oyuncak da sizden, deprem yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatılan ilçede ayrıca deprem bölgesi için Halk Eğitimi Merkezinde dikilen tulumlar ve Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen oyuncakların bulunduğu atölyeleri Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ali Yıldırım, milletçe hep birlikte hareket edilmesi gereken böyle bir zamanda öğrenci, kursiyer ve öğretmenlerin yaptığı bu çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek: "Bu afette çocuklarımız çok büyük travma riski taşımaktadırlar. Bir nebze de olsa oyunla, oyuncaklarla çocukların o ortamlardan uzaklaştırılmasının çocuklarımızın psikolojisine çok olumlu katkı sağlayacağı bilinciyle yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, okul idaresine, öğretmen ve öğrencilere hem teşekkür ediyor hem de tebrik ediyorum." dedi.

Ziyaret sırasında Kaymakamı Ali Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç’a Şube Müdürü Erkan Bozkuş, SYDV Müdürü Ahmet Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sefer Yılmaz, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Selim Çelik, idareci öğretmen ve veliler eşlik etti.