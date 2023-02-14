Isıtma malzemeleriyle dolu tırda toplamda 300 soba, 1200 soba borusu, 6 ton kömür ve 9 ton odun bulunuyor.

Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü, ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubeleri öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan soba ve yakacak malzemeleriyle dolu tır, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük’ün yaptığı duanın ardından Malatya’ya uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

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