İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz." çağrısı üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü Hacı Halis Ünsal Camii’nde program düzenledi.

Programda cemaatle buluşan İl Müftüsü Celal Büyük, şöyle konuştu: "Kur’an nazil olduğu günden bu yana İslama karşı belli bir kesimin hazımsızlığı ve saldırısı hep olmuştur. Malesef bu nasipsizler her zaman çıkacaktır. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki "Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. İnkarcılar hoşlanmasalarda Allah nurunu tamamlayacaktır." Bugüne kadar hiçbir kafir Allah’ın nurunu söndüremedi söndüremeyecekde. Ümit ediyoruzki bu aşağılık hareket bile binlerce insanın dirilmesine, Kur’an’a bakmasına, Kur’an’a dönmesine vesile olacaktır. Cenabı hak böyle insanlara hidayet nasip etsin. Bizleri, değerlerimizi ve mukaddesatımızı muhafaza eylesin. Kur’an etrafında birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."

Program Müftü Büyük’ün duasının ardından çorba ikramıyla son buldu.