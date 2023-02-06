Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük deprem sonrası Ağrı’dan deprem bölgesine yardım ekipleri yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük deprem sonrası Ağrı’dan deprem bölgesine yardım ekipleri yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, deprem bölgesinde yürütülecek çalışmalara destek olmak için kamu kurumları ve STK’lar ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; Ağrı’dan enkaz kaldırma çalışmalarına katılacak personel ve araç sayısı, STK’larla işbirliği içerisinde arama kurtarma ekiplerinin koordine edilmesi, yardım kampanyası başlatılması çalışmaları görüşüldü. Ağrı Valiliği başkanlığında Ağrı’dan deprem sonrası ilk etapta; 9 AFAD görevlisi, 7 arama kurtarma gönüllüsü, 7 belediye personeli, 3 araç, 2 UMKE aracı, 8 UMKE personeli, 4 ambulans, 12 sağlık personeli ve 1 mobil aşevi yola çıktı.

Ağrı Valisi Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem ile ilgili gelişmeleri, kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar görevli birimlerimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Mevlam milletimizin yardımcısı olsun” dedi.