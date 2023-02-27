Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubeleri öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırı, dualarla depremden etkilenen Adıyaman’a uğurlandı.

Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubeleri öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırı, dualarla depremden etkilenen Adıyaman’a uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubeleri öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan on birinci yardım tırı, İl Müftü Vekili Kemal Arpacı’nın yaptığı duanın ardından Adıyaman’a uğurlandı. Dualarla uğurlanan tırda; içme suyu, geleneksel tandır ekmeği, muhtelif gıda malzemeleri ve çocuklar için çok sayıda oyuncak yer alıyor.