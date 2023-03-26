Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ağrı’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konuk edilen 350 depremzede misafire yönelik çeşitli aktivitelerle depremzedelerin yaraları sarılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri yıkılan, ağır hasar gören ve birçok yakınını kaybeden 350 depremzede misafirin, kaldıkları Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındagünlük bütün ihtiyaçları karşılanırken, depremden etkilenen yetişkin ve çocuklara psiko-sosyal destek imkanı da sunuluyor. Çocukların serbest zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla ana sınıfı ve kreş odaları oluştururken, yetişkinlere ise bilgisayar ve ebru sanatı kursları başlatıldı. Ayrıca yurtlarda sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ile depremzedelere hizmet veriliyor.Ağrı’daki yurtlarda misafir edilen depremzedelere yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile; Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan öğrenci yurtları depremzede vatandaşlarımız için kullanıma açılmıştır. Bu kapsamda ilimizde bulunan yurtları depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte revize edilmiştir. Depremzede vatandaşlarımızın, yemek, yatacak yer ve yemek ihtiyaçları sorunsuz bir biçimde karşılanmaya devam edilmektedir"dedi.

Ağrı Valiliğinin koordinesinde tüm imkânların seferber edildiğini belirten Din,"Müdürlüğümüze bağlı il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos yurtlarında 350 depremzede konaklıyor. Yüzün üzerinde görevli personel ile depremzedelere hizmet ediyoruz. Öğrenci yurdumuzda, hazırlanmış olan genel hijyen malzemelerinin hepsi gerek oda bazlı, gerek kişi bazlı olsun, kendileri için hazır hale getirildi. Ailelerin kişi sayılarına göre oda planlamasını yapıyoruz. Ayrıca günde 3 öğün beslenebilecekleri şekilde sıcak yemekhanemiz hazır. Yine ara öğünlerle ve içeceklerle desteklenen bir süreç. Ayrıca Afetten etkilenen yetişkin ve çocuklara psikososyal destek imkânı da sunuluyor. Yurtlarımızda kalan depremzede öğrencilerimizin eğitimleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir çalışmamız var. Tüm öğrencilerimizi okullara servislerle götürüp getiriyoruz. Sağlık Hizmetlerimizi de İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütüyoruz. Eğitim ve Sağlık hizmetleri de aksamadan verilmektedir. Gençlik Merkezimizde aktif olarak devam eden kurslarımızı burada da misafirlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımızın serbest zamanlarını değerlendirmeleri için ana sınıfı ve kreş odaları oluşturduk. Yetişkinlerimiz için ise bilgisayar ve ebru sanatı kurslarını başlattık. Yurtlarımızda Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ile depremzedelerimize hizmet veriyoruz. Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Devlet ve millet el ele verip bu depremlerin yaralarını sarmaya başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı personellerimiz gerek yardım çalışmaları, gerek afet bölgesine destek ekip gönderilmesi, gerekse depremzedelerin yurtlarda misafir edilmesi gibi alanlarda aktif olarak görev alıyorlar. Ağrı Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda pandemi koşullarında olduğu gibi bu felakette de yurtlarımız milletimizin yuvası oldu. Biz ülke olarak bu felaketin de yaralarını beraber saracağız, tekrardan tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum”ifadelerini kullandı.