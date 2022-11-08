Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu alev almasıyla 7 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işık’ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

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