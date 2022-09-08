Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı.

Ağrı’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında kalmak için başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiğini duyuran Bakan Kasapoğlu, “36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var.

3 fazımız daha var. Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında olacak.Ailelerimiz ve değerli gençler endişe etmesinler.” değerlendirmelerinde bulundu.