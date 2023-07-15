Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsü alev aldı. Motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücünün yolcuları indirdiği olayda otobüsten geriye enkaz yığını kaldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesine bağlı Topçatan köyü yakınlarında meydana geldi. İran’dan aldığı yolcularla yola çıkan Jafarsadegh Kargar Touji (52) yönetimindeki 97 AA 629 İran plakalı otobüs, Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçtikten sonra seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün otobüsü yolun sağına çekerek yolcuları indirmesinden sonra yangını söndürmek için müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kısa sürede enkaz yığınına dönen otobüsün sürücüsü Touji elinden yaralandı. Yaralı sürücünün tedavisi Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Başka yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.