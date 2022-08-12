Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında düzenlenen ‘Okul Müdürleri Toplantısı’nda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullarda yapılacak hazırlıklar ele alındı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında düzenlenen ‘Okul Müdürleri Toplantısı’nda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullarda yapılacak hazırlıklar ele alındı.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve il merkezindeki okul müdürleri katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullarda yapılacak hazırlıklar, "Aile Okulu" ile "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar, okulların bakım ve onarımlarının yapılması, yeni eğitim-öğretim yılı okul kayıtlarında velilerden zorunlu bağış veya kayıt parası adı altında ücret alınmaması, pansiyon başvuruları ve hayata geçirilecek projeler gibi konular ele alındı. Toplantı okul müdürlerinin dilek ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.