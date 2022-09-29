İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Ağrı’da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Ağrı’da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasına ilişkin Ağrı’da etkinlik düzenlendi.

Kampanya çerçevesinde bir yaya geçidi öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından kırmızıya boyandı.

Etkinlikte konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Bizlerde bugün farkındalığa dikkat çekmek için yaya geçidindeki şeritleri boyadık birlikte. İçişleri Bakanlığımız özellikle son 4-5 yıldır yaya önceliğini vurgulamak amacıyla çok önemli farkındalık çalışmaları yürütüyor. Çocuklarımız yaya önceliğinin neler olduğunu detaylı bir şekilde öğrenme şansı buldular. Biz buradan herkese seslenmek istiyoruz, yaylarımızın trafikte önceliği var. Herkesten çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. “ İfadelerine yer verdi.

Programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve öğrenciler katıldı.