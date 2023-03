Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Osmaniye’den Ağrı’ya gelen 80 yaşındaki engelli depremzede Fatma Var’a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye’de bulunan evleri hasar gören 80 yaşındaki yürüme güçlüğü çeken Fatma Var ve ailesi Ağrı’ya geldi.

Ağrı’da ailesi ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nezahat Çeçen Yurdunda misafir edilen Var’ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince depremzedelerin ihtiyaçlarının tespit edilme çalışmaları esnasında tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirlendi.

Durumu haber alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever vasıtasıyla 80 yaşındaki Var için tekerlekli sandalye temin etti.

Müdür Kökrek, öğretmenler ile birlikte Var’ı kaldıkları yurtta ziyaret ederek, kendisi için temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Var ve ailesi ile bir süre sohbet edip başka ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Müdür Kökrek, yaptığı açıklamada, Ağrı’da misafir edilen bütün depremzede ailelerin her türlü ihtiyacının Valilik koordinesinde devlet tarafından karşılandığını belirterek: “Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimizin başı sağ olsun. Ağrı’ya deprem bölgesinden gelerek misafir ettiğimiz ailelerimizden bir tanesinin ziyaret ettiğimiz esna da tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine bizde ismini vermek istemeyen bir hayırsever vatandaşımız aracılığı ile kendisine tekerlekli sandalye temin ettik. Bu gün hem burada vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçlarını da tespit ettik. Sayın Valimizin talimatlarıyla buradaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını tespit ederek not aldık. Hepsini gidermek üzere gerekli çalışmaları yapacağız. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ayrıca, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını da karşıladık. Karşılamaya da devam edeceğiz.”dedi.