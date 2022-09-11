Kızılay Ağrı şubesi ‘Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren’ sloganıyla ilkyardım etkinliği düzenledi.

Kızılay Ağrı şubesi ‘Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren’ sloganıyla ilkyardım etkinliği düzenledi.

Her yıl eylül ayında kutlanan Dünya İlk Yardım Gününün hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekmek amacıyla Kızılay Ağrı Şubesi tarafından Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren’ sloganıyla etkinlik düzenlendi. Merkez dört yol kavşağında ve Ağrı millet bahçesinde gerçekleşen etkinlik ile vatandaşlara ilkyardım konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aynı zamanda gönüller parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelerine de düşme ve burkulma durumlarında ne yapacaklarını ve 112’yi arayacakları zaman nasıl bilgi verileceğini anlattı