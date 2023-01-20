Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen henüz kar yağmayan Ağrı’da, çocuklar eğlenceli kış aktivitelerinden mahrum kaldı.

Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen henüz kar yağmayan Ağrı’da, çocuklar eğlenceli kış aktivitelerinden mahrum kaldı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, her yıl Kasım ayında yağan kar Ocak ayına girilmesine rağmen etkisini göstermedi. Bunun yerine zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava etkisini gösterirken, kentin birçok bölgesinde don meydana geldi. Karnelerini almak için okula giden öğrenciler ise geçen senenin aksine bu yıl kar olmadığı için kar topu oynayamamaktan yakındı.

Karnesini almak için okula giden öğrencilerden Seyit Hasan Güler, “Bugün karneler günü. Arkadaşlarımızla karne almaya gittik. Hava çok soğuk. Bu sene hiç kar yok ama geçen sene dizlerimize kadar kar vardı. Biz geçen sene arkadaşlarımızla sürekli kayak merkezine gidiyorduk ama şimdi yanından bile geçemiyoruz.” İfadelerine yer verdi.