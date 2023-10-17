Ağrı’da jandarma ekipleri, yabancı kaçakçılığı suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay 912 gün hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 16 Ekim’de “bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama” suçundan aranan Ö.O. isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Doğubayazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.