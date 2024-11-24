Ağrı’da bir araya gelen veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikle öğrenciler ve öğretmenlerle beraber fidan dikti.

Ağrı’da, Selahaddin Eyyubi İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin velileri öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Ve Orman Müdürlüğü koordinesinde belirlenen alanda düzenlenen etkinliğe öğrencilerle beraber katılan öğretmenler, yüzlerce fidanı öğrencileriyle beraber toprakla buluşturdu. Duygu dolu anlar yaşayan öğretmenler unutamayacakları bir Öğretmenler Günü’nü yaşamamın tadını çıkardı.

Yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren öğretmenlerden Sedat İnalkaç, “Velilerimize çok teşekkür ederiz. Bir fidan diyip bin geleceğe umut oldular. Velilerimiz bize böyle bir incelik yaptılar. Bizi hem onurlandırdılar hem de mutlu ettiler" ifadelerine yer verdi.