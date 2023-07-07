Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu tacirleri ile kaçakçılara göz açtırmıyor.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 1 ayda yapılan çalışmalarda 85 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Edilen bilgiye göre kentte jandarma tarafından yapılan operasyonlarda; bin 191 adet uyuşturucu içerikli hap, 614 gram afyon sakızı, 635 gram esrar, 152 gram metamfetamin, 800 gram külçe altın, 3 bin 350 gram altın tozu, 378 adet sikke, 17 bin 930 paket kaçak sigara, 126 adet elektronik sigara, 840 adet botox tıbbi malzeme, 130 adet güneş gözlüğü, 430 adet kozmetik malzeme, 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yeraltı tankı ve çok sayıda kaçak akaryakıt satışı yapmak için kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda 9 araca el konulurken, kaçakçılık ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.