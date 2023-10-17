Ağrı’da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahsın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 883 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 380 gram esrar, 19 gram skunk, 28 gram toz ecstasy, 142 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 380 Türk lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 9 şahıs tutuklandı.