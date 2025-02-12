Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il merkezinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.