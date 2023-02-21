Ağrılı öğrenciler hijyen malzemesi ve uyku tulumları üreterek afet bölgesine gönderiyor.

Ağrılı öğrenciler hijyen malzemesi ve uyku tulumları üreterek afet bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Ağrı Halk Eğitim Merkezine bağlı Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğretici ile kursiyerler tarafından uyku tulumu üretimi yapılarak yardım seferberliğine destek veriliyor. Hazırlanan uyku tulumu deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremzedeler için gerekli yardımlara hazır olduklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Biz bütün gücümüzle sonuna kadar tüm ülkemizin hizmetindeyiz. Depremin ilk anından itibaren Milli Eğitim olarak Ağrı Valiliği koordinesinde su, ekmek ve diğer gıda ürünlerini deprem bölgesine ulaştırdık. Tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha bu tür felaketleri ülkemize göstermesin inşallah” ifadelerine yer verdi.