Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarıyıl tatilinde proje okullarının pansiyonlarında düzenlenecek olan 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kampı" hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, okul yöneticileri, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere kampın detaylarını anlatarak onların talep ve önerilerini dinledi. Kökrek, öğrencilerin ilettiği tüm isteklerin dikkate alınacağına dair söz verdi.

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Kökrek, üniversite sınavlarının hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak,"Siz sevgili gençlerimizin hayatında önemli bir dönüm noktası olan üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde büyük bir destek sağlamak amacıyla başlatacağımız ’Yarıyıl Tatili Üniversite Hazırlık Kampı’ hakkında konuşmak için bir araya geldik. Bu kamp, yalnızca bilgilerinizi pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendinize olan güveninizi artıracak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu yolda sizi yalnız bırakmamak, her adımda yanınızda olmak bizim en büyük görevimizdir. Kamp süresince sizden tek bir şey istiyorum: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Zorlandığınız anlarda bile, her düşüşün ardından kalkabileceğinizi unutmayın. Sizler bu ülkenin yarınlarını inşa edecek nesillersiniz. Sizlere olan güvenimiz sonsuz. Bu kampın sonunda, büyük bir azimle hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınızı göreceğiz. Sizleri sevgiyle, umutla ve büyük bir inançla destekliyoruz."dedi

Toplantıda konuşan İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya ise vakfın Ağrı’da yürüttüğü eğitim projelerinden ve öğrencilere sağlanan burs imkanlarından bahsetti. Karakaya, İbrahim Çeçen Vakfının Ağrılı olup il dışında üniversite eğitimi gören öğrencilere ve İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere destek sağladığını belirtti.

Toplantı sonunda öğrenciler, kendilerine sunulan destekler ve hazırlık kampı için Hasan Kökrek ve Güven Karakaya’ya teşekkürlerini iletti. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve iyi dileklerin ardından sona erdi.