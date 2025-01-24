Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 12. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı" çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Özel bir kafede düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kökrek, onların istek ve taleplerini dinleyerek üniversite sınavı hazırlık sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Öğrencilere moral veren Kökrek, düzenlenen kampın önemine vurgu yaptı.

Kökrek, burada yaptığı konuşmada, “Bu kamp, öğrencilerimizin başarılarını artırmak için düzenlendi. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde sizlere rehberlik etmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak bizim öncelikli görevimizdir. Sizlerin başarısı, ilimizin ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor” dedi. Program sırasında öğrenciler de duygu ve düşüncelerini paylaşarak kampın faydalarından söz etti. Kökrek ve ekibine teşekkür eden öğrenciler, sınav öncesi böyle bir etkinliğin motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

Üniversite sınavına hazırlık kampının yoğun bir programla devam edeceği bildirildi.