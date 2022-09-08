Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm sınıflara ücretsiz ders ve kaynak kitapları öğrenci sıralarına bırakıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm sınıflara ücretsiz ders ve kaynak kitapları öğrenci sıralarına bırakıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 456 bin ders kitabı ve 920 bin kaynak kitabı 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan önce il genelindeki tüm okullardaki öğrenci sıralarına bırakıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının Pazartesi günü başlayacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtılması için il merkezi ve ilçelerimizde kurduğumuz ekiplerimizce kitaplar tüm okullarımıza ulaştırılmış ve öğrenci sıralarına bırakılmıştır. Sorunsuz bir şekilde ders ve kaynak kitaplarının dağıtılmasını sağlayan tüm ekibimize teşekkür ederim"dedi.