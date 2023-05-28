Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ağrı Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış töreni, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlenen “Ağrı Menüsü” lansmanı ile sona erdi.

Özel bir işletmede gerçekleştirilen programa Ağrı Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, IC Vakfının Ağrı’ya dair birçok projede işbirliği yaptığını ifade ederek; “İşbirliği yaptığımız kurumlarımızdan biriside Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Biz geçmiş yıllarda birçok çalışma yürüttük kendileri ile. Bu yılda Ağrı’da ilk defa gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftasının kapanış programını düzenliyoruz. Sizlere güzel bir Ağrı Menüsü sunumu gerçekleştiriyoruz. Ağrımızın yöresel yemeklerini sizlere tanıtmak istedik” dedi.

Ağrı’nın yöresel ürünler konusunda zengin olduğunu ancak bu unsurların tanıtımında eksiklikler olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ise programda yaptığı konuşmasında; “Ağrı’da özel işletmelerimize ciddi yük düşüyor. Bizim önemli yöresel ürünlerimiz var. Bunları her restoranımız yapmalı ve pazarlamasını yapmalı. Tanıtım işi sadece bir kişinin ya da kurumun işi değil. Bunun için ortak hareket etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ağrı Döneri, Abdigör Köfte, Cağ, Heliz, Bulgur Pilavı, Kavurma ve Gulik Çorbasının yer aldığı Ağrı Menüsü sunumu gerçekleştirildi. Sunum sonunda Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine teşekkür sertifikası ve Ağrı yöresel ürünlerinin yer aldığı kitap hediye edildi.

Etkinlik İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin müzik dinletisi ve Ağrı Menüsü ikramı ile son buldu.