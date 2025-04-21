Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Abdigör Mahallesi’nde bir evin dış mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, mutfak tüpünün patladığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının başladığı dış mutfağa kısa sürede ulaştı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle eve sıçramadan söndürülürken, evin çatı kısmındaki odunların ısındığı belirlendi. Çatıda soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.