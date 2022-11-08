Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle

AĞRI

1. MUHLİSE IŞIK

2. HAKAN ÇELİK

3. İBRAHİM YİĞİT

4. CEVHER DAYAN

5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ

6. ŞAVAŞ ÇEMREK

7. SABAHATTİN KAPICI

8. SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS

1. ORHAN UYUMAZ

2. EYYÜP İLTER

HAMUR

1. ONUR CAN ELÇİ

2. ZEHRA DUMAN

3. MEHMET LATİF IŞIK

4. GİRGÜN ÖZBEK

TUTAK

1. ALİ EREN DİLMAÇ

2. ZEYNEP DİLMAÇ

3. YUSUF DİLMAÇ

4. SERHAT KISA

DOĞUBEYAZIT

1. BİRSEN ÇİFTÇİ

2. MAKBULE ÖZER

3. FİKRET IŞIK