Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt-Ağrı Karayolunda saat 12:00 sularında meydana gelen olayda, M.R.G. idaresindeki 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen kazada araçtaki 8 yaşlarındaki R.A. adlı çocuk hayatını kaybederken, sürücü M.R.G. ile F. Ö., R. A., R. A., R. A., R. Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza nedeni ile kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.