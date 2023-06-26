Ağrı’da akşam saatlerinde farklı noktalarda yaşanan iki ayrı trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yetkililer, bayram öncesi trafiğe çıkacak olan vatandaşları bir kez daha kurallara uymaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.30 sularında yaşanan ilk kazada, Ağrı - Erzurum Karayolu Yayladüzü yol ayrımında A.A. idaresindeki 25 HG 311 plakalı kamyonet, Yayladüzü Beldesi istikametine dönmek için sağ şeritten sol seride geçmek istediği sırada aynı istikametten gelen Y.A. yönetimindeki 34 KUS 40 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, kamyonete bulunan 7’si çocuk 12 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, Ağrı-Bitlis karayolunda saat 19.30 sularında meydana gelen bir başka kazada ise E.S. idaresindeki 34 PL 4921 plakalı araç, Ağrı istikametinden Patnos istikametine seyir halindeyken Esmer kavşağı mevkiinde M.Ç. yönetimindeki 06 EA 9446 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler E.S. ile M.Ç.’nin yanı sıra araçlarda bulunan Z.S., M.Ş. ve A.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazada yaralanan toplam 18 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalar sonrası yetkililer, bayram öncesi yolculuğa çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.