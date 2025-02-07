Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 1 kilo 728 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu bir şahsın kullanımındaki tır durdurularak arama yapıldı.

Ekipler tarafından tırda gerçekleştirilen aramada, 3 paket halinde toplam 1 kilo 728 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili İran uyruklu şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.