Ağrı’da, termometrelerin eksi 2 dereceyi göstermesiyle beraber, soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Ağrı’da, termometrelerin eksi 2 dereceyi göstermesiyle beraber, soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin ve çeşmelerin donduğu kentte, yerlerde oluşan buzlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.