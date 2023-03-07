Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi ve okul servis araçları yönetmeliğine uygun olup olmadığını denetimi amacıyla okul servis araçlarını denetlendi. Servis araçlarında bulunması gereken işaret ve ilk yardım malzemeleri, gerekli evraklar ve emniyet kemerleri kontrol edildiği denetimde servis araçlarına kapasitesinden fazla öğrenci bindirilmemesi, öğrenci dışında başka insanların servise bindirilmemesi gerektiği konusunda servis şoförleri uyarıldı.