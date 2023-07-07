Ağrı’da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan eşya ele geçirildi.

Ağrı KOM Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve yurt dışında satılmak üzere toplanan 6 adet sikke, 6 adet şişe, 2 adet küçük testi, 2 adet yüzük, 284 adet obje, 1 adet kırmızı renkli 39 tane taş boncuğa sahip kolye, 1 adet 71 tane taş boncuğa sahip kolye, 1 adet 302 tane taş boncuğa sahip kolye ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.