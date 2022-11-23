Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürü Ali Beyazoğlu mezarı başında anıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürü Ali Beyazoğlu mezarı başında anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Murat, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürü Ali Beyazoğlu’nun mezarını ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti. Kökrek, "Başta şube müdürü Ali Beyazoğlu olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve görev uğruna şehit olmuş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"dedi.

Daha sonra Doğa Kolejini ziyaret eden Kökrek, Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doğa Koleji sınıf öğretmeni Bahattin Levent’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.