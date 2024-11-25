Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor eğitimi gören, sporculara eşofman takımı ve tişört desteği sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara gönderilen eşofman takımları ve tişörtler; Ağrı Vali Yardımcıları Ahmet Raşit Orhan, Recep Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak’ın katıldığı antrenman ziyaretlerinde sporculara dağıtıldı.

Spor salonlarında devam eden antrenmanları tek tek ziyaret eden Vali Yardımcıları ve İl Müdürü Çelebi, Bakanlık tarafından gönderilen eşofman takımlarını ve tişörtleri sporculara takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Orhan burada yapmış olduğu açıklamada; “Geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirebilmek için her zaman gençlerimizin yanındayız. Bizim amacımız; topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak. Sporcularımızın bu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum dedi.

İl Müdürü Çelebi “Bakanlığımızın göndermiş olduğu malzemeleri sayın vali yardımcılarımız ile birlikte sporcularımıza teslim etmeye başladık. Merkez ve ilçelerimizdeki tüm sporcularımıza malzemeleri ulaştırmayı hedefliyoruz.

Yakın zamanda sporcularımıza ve antrenörlerimize branşlarına özgü teknik malzeme desteğini de sağlayacağız.

Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza Ağrı Valiliğimize teşekkür ediyor, tüm sporcu ve antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.