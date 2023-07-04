Ağrı’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Ağrı Millet Bahçesinde düzenlenen GSB Spor Okulları açılış törenine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreninde konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüzce çocuk ve gençlerimiz ile engelli bireylerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 81 il merkezi ve ilçelerimizde her yıl uygulanan GSB Spor Okulları bu yıl 24 farklı branşta Ağrıda da açılışını gerçekleştiriyoruz. İl Spor Merkezleri, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumumuza sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir görevi yerine getiriyor. 2023 yılı GSB spor okulları merkezinde; Atıcılık, Boks, Hentbol, Kick boks, Taekwondo, Atletizm, Tekerlekli Kayaklı Koşu, Jimnastik, Judo, Tenis, Futbol, Yüzme, Badminton, Güreş, Bocce, Masa Tenisi, Basketbol, Halter, Karate, Voleybol, Okçuluk, Vücut Geliştirme Fitness , Muay Thai spor dallarında ücretsiz faaliyet verilecektir. Bu yıl yaz spor okullarında 4 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri tesislerimizde spor yapanların arasından, yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyoruz. Faaliyetlerimize katılan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize aileleriyle birlikte teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir sporculuk dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaz Spor Okulları öğrencilerin yaptığı sportif gösterilerle açıldı. İl genelinde 1 Eylül’e kadar sürecek GSB Spor Okulları’nda 24 branşta 4000 öğrenciye spor eğitimi verilecek.