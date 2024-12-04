Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sözlük Tasarımı Yarışması sonuçlandı. Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.

“Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, ilkokullarda Doğubayazıt Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu öğrencisi Fatih Sökmen, ortaokullarda Tutak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Feyzanur Özkaya ve liselerde Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Sönmez birincilik elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın ’Dilimizin Zenginlikleri’ projesi, öğrencilerimizin Türkçenin sözcük zenginliğini tanımalarına büyük katkı sağladı. Bu yarışma sayesinde çocuklarımız, dilimizi ustalıkla kullanan edebiyatçılarımızın dünyasına adım attılar. Projenin gördüğü yoğun ilgi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Aralık ayında proje kapsamında yeni yarışmalar düzenleneceğini belirten Kökrek, "İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında Cümle Afiş Yarışması, lise öğrencileri arasında ise Deneme Yazma Yarışması düzenlenecek. Öğrencilerimizin dilimizi daha iyi tanıması için etkinliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sonuçları açıklanan yarışmanın ödülleri, düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.