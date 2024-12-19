Ağrı’da etkisini sürdüren soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte vatandaşlar araçlarını donmaktan korumak için battaniyelerle örtüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında gösterdiği kentte, Araçlarını korumak için çeşitli önlemler alan vatandaşlar, araçların üzerine battaniye örtüyor ve donmayı önlemek amacıyla ara ara motorlarını çalıştırıyor.

Günlerdir etkili olan şiddetli soğuklar, Murat Nehri’nin büyük bir bölümünün buz tutmasına neden olurken, dereler tamamen dondu. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi.