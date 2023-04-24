Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Türkiye geneli düzenlediği Siyer Sınavı kapsamında Ağrı’da dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O’nu Oku, O’nu Yaşa" sloganıyla 11 ve 12 Mart’ta online olarak Türkiye genelinde düzenlenen "Umre Ödüllü Siyer Sınavı’nda" Ağrı’da dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.

12 Şubat’ta yüz yüze yapılması planlanan siyer yarışması, Kahramanmaraş merkezli olana ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle 11 ve 12 Mart’ta ertelenmişti, bu tarihlerde online olarak yapılan yarışmanın ardından, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren yarışmacılara ödülleri teslim ediliyor.

Peygamber Sevdalıları Ağrı Şubesi de, il genelinde dereceye giren 22 yarışmacıya ödüllerini teslim etti. Aralarında laptop, yarım altın, akıllı saat, top ve eşarbın da bulunduğu toplam 22 ödül sahiplerine verildi.

"Bu vermiş olduğumuz ödüller birer teşvik amaçlıdır"

Yarışmada verilen ödüllerin teşvik amaçlı olduğunu asıl amacın peygamberin hayatını anlayıp ve yaşamak olduğuna dikkat çeken Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Şubesi Sözcüsü Doğan Özmen, "Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yaptığımız ’onu oku onu yaşa’ temalı siyer - i nebi yarışmamızı gerçekleştirmiştik hayırlısıyla. Sınavın akabinde dereceye giren yarışmacı kardeşlerimize hediyelerini taktim ettik. Ağrı’da da toplamda dereceye giren 22 yarışmacı kardeşimiz vardı, bunlara da hediyelerini teslim ettik, bu hediyelerin içerisinde de yarım altın, laptop, akıllı saat gibi hediyelerimiz vardı. Her zaman da dediğimiz gibi bu vermiş olduğumuz ödüller birer teşvik amaçlıdır, buradaki asıl gaye, peygamber efendimizin hayatını anlayıp, kendi hayatlarında yaşayabilmeleridir. Bizler de Peygamber Sevdalıları Ağrı Şubesi olarak bu yarışmada emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimiz, öğretmen kardeşlerimiz ve bütün üye ve gönüllü kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.