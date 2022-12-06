Ağrı’da kent merkezindeki market ve iş yerlerinde yapılan denetimlerin ardından 5 zincir marketin daha faaliyetine ara verildi.

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’dan iş insanlarına "diyalog" tavsiyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’dan iş insanlarına "diyalog" tavsiyesi

Ağrı’da kent merkezindeki market ve iş yerlerinde yapılan denetimlerin ardından 5 zincir marketin daha faaliyetine ara verildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi. Yapılan denetimlerle birlikte Ağrı’da 10 zincir market mühürlenmiş oldu.