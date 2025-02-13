Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla seminer düzenledi.

Siberay programı kapsamında, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 80 kişiye, "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Risk ve Tehditler", "Siber Zorbalık", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Dijital Okur Yazarlık" gibi önemli konularda eğitim verildi.

Eğitimle, katılımcıların interneti daha güvenli bir şekilde kullanmaları ve siber suçlar konusunda daha bilinçli olmaları hedeflendi.